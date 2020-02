Senioren in Düsseldorf : „Ohne Café Isolde wäre ich verloren“

Kaiserswerth In der Einrichtung werden Demenzkranke stundenweise betreut. Das verschafft den Angehörigen wichtige Auszeiten.

Das Café ist allerdings kein gewöhnlicher Gastbetrieb, sondern eine besondere Einrichtung, denn dort kommen drei Mal in der Woche an Demenz erkrankte Menschen zusammen, um drei fröhliche Stunden miteinander zu verbringen. „Die Zeit hier macht meine Mutter sehr glücklich. Sie kommt hier unheimlich gerne hin und ist danach im positiven Sinne ausgepowert“, sagt Jürgen Noglich. Für ihn ist das Angebot sehr wichtig, verschafft dieses ihm doch einige Stunden, in denen er nicht in ständiger Alarmbereitschaft sein muss und in denen er sich somit entspannen kann. „Ohne Café Isolde wäre ich verloren“, sagt Noglich.