Umweltschutz in Düsseldorf Mit abgeschnittenen Haaren die Meere säubern

„Unsere Kunden sind durchweg begeistert davon, dass ihre Haare noch so viel Gutes für unsere Umwelt bewirken können“, sagt Krüger. Bisher werden jährlich Tonnen an Haarresten von circa 83.000 Friseursalons in Deutschland im Restmüll entsorgt, da nur wenige Haare für Perücken geeignet sind. Das muss nicht länger sein, denn Friseure können die Haare der Organisation „Hair help the Oceans“ mit Sitz im deutschen Bückeburg spenden.