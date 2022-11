Auszeichnungen in Düsseldorf Rheinlandtaler für Heimatforscher Hans Müskens

Dass in Kaiserswerth der Wunsch entstand, die Erinnerung an Spee wachzuhalten, liegt daran, dass er dort 1591 geboren wurde und seine Kindheit verbrachte. Sein Vater war Burgverwalter an der Kaiserpfalz. An Spee erinnert in Kaiserswerth auch ein Epitaph, eine große Bronze-Reliefplatte, die ursprünglich als Kirchentür dienen sollte. Sie wurde 1991 vom Düsseldorfer Künstler Bert Gerresheim zum 400. Geburtstag des Theologen gefertigt und fand einen Platz an der Ostseite der Kaiserswerther Basilika.