Soziales Engagement in Düsseldorf : Von Haarkrebs fallen die Haare aus

Kaiserswerth Kaiserswerther Grundschüler erhalten eine besondere Unterrichtseinheit zum Thema Leben und Sterben. Diese dient als Vorbereitung für den Besuch einer Palliativstation.

Es ist erstaunlich ruhig in der Klasse 3c der Kaiserswerther Grundschule. Es gibt kein Puffen oder Geflüster, kein Wibbeln oder Gähnen. Voll konzentriert sitzen die 28 Jungen und Mädchen in einem Kreis und unterhalten sich mit Christiane Immer, Palliativkoordinatorin, und dem Palliativmediziner Andreas Winter vom Florence-Nightingale-Krankenhaus über elementare Themen wie Leben, Gesundheit, Tod und Krankheit. Denn am nächsten Mittwoch steht ein besonderer Ausflug der Klasse an. Dann werden die Grundschüler das Krankenhaus besuchen und unter anderem auch auf der Palliativstation Weihnachtslieder singen und kleine, selbstgebastelte Geschenke verteilen. Damit die Kinder wissen, was sie dort erwartet, findet die besondere Unterrichtsstunde statt, bei der die beiden Gäste ausführlich und kindgerecht über ihre Arbeit und die Aufgabe der Palliativstation berichten und erklären, warum der Besuch der Schüler für die Patienten so wichtig ist.