Quartiersentwicklung in Düsseldorf : Grüne wollen Künstlerhaus erhalten

Quartiersentwicklung in Düsseldorf

Claudia Gelbke-Mößner (Grüne) setzt sich für den Erhalt des Hauses Nummer 24 an der Sankt-Göres-Straße ein. Foto: Julia Brabeck

Kaiserswerth Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude in Kaiserswerth könnte bald abgerissen werden. Es wurde nach einer Prüfung nicht unter Denkmalschutz gestellt. In ihm hat der Maler Wilhelm Fritzel gelebt und gearbeitet.

Das Haus Nummer 24 in der Sankt-Göres-Straße ist eines von den noch verbliebenen Häusern aus der Gründerzeit in Kaiserswerth. Unter Denkmalschutz steht das mehr als 100 Jahre alte Gebäude aber nicht, wie eine Anfrage der Grünen in der unter anderem für Kaiserswerth zuständigen Bezirksvertretung 5 nun ergeben hat. Deshalb könnte es bald abgerissen werden. Das möchten die Grünen aber verhindern.