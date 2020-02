Stadtgeschichte in Düsseldorf : Kein Standort für Plattbodenboot

Kaiserswerth Das Becherhaus in Kaiserswerth kommt nicht für die Präsentation in Frage.

Vor zehn Jahren wurde ein Plattbodenschiff bei Deichbauarbeiten in Kaiserswerth gefunden, das von Fachleuten als wichtiges Kulturgut und als Sensationsfund bezeichnet wird. Bislang ist es aber nicht gelungen, für das Schiff in Düsseldorf einen Ausstellungsort zu finden. Zahlreiche Standorte wie das alte Pumpenhaus in Kaiserswerth oder der alte Hafen in der Altstadt wurden bereits verworfen, ebenso wie auch ein neuer Vorschlag der Bezirksvertretung 5. So hatte die CDU im September angeregt, bei den Planungen zur Umgestaltung und Belebung des Becherhauses in Kaiserswerth, auch eine Ausstellungsmöglichkeit für das historische Boot zu berücksichtigen. Vorgeschlagen wurde beispielsweise, einen Glaskasten in den Innenhof zu stellen oder das Schiff in der Erde zu versenken und durch eine Glasplatte einsehbar zu präsentieren.