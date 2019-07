Rundgang durch Düsseldorf Kaiserswerth : Auf den Spuren von Theodor Fliedner

Kaiserswerth Die traditionsreiche Geschichte der Kaiserswerther Diakonie wird bei Führungen vorgestellt.

Einen Rundgang durch Historie und Gegenwart der Diakonie bietet die Fliedner-Kulturstiftung an. Vom modernen Tagungshotel MutterHaus, dem ehemaligen Sitz der Schwesternschaft, geht es entlang idyllischer Alleen durch den Disselhoff-Park, über den Diakonissenfriedhof bis hin zum Kaiserswerther Markt. Dort befand sich bis 1903 das Zentrum der Kaiserswerther Diakonissenanstalt. Beim Rundgang wird auch in der Fliednerstraße das berühmte Gartenhaus besichtigt, in dem 1833 die erzieherische Arbeit des Ehepaars Fliedner begann. Die Führung endet im Haus Tabea. Im ersten Stock des Gebäudes befindet sich das einzige Pflegemuseum Deutschlands. Dort wird unter anderem gezeigt, wie durch Theodor Fliedner die professionelle Krankenpflege entwickelt wurde.