Freibad Jubiläum in Düsseldorf : Gefeiert wird trotz schlechter Saison

Info

Das Jubiläum Der Verein „Flossen weg“ wurde vor 25 Jahren gegründet, um den Badbetrieb aufrecht zu halten und feiert dies am 6. September ab 19 Uhr mit einem Sektumtrunk. Dann werden auch die Gewinner eines Malwettbewerbes gekürt. Die Bilder sollen später in einem Kalender erscheinen. Zudem werden die in der Saison abgelegten Schwimmabzeichen übergeben. Es gelten an diesem Tag die normalen Eintrittspreise.

Abschwimmen Die Saison endet am 14. September. An diesem Tag gibt es freien Eintritt und von 11 bis 15 Uhr wird rund um das Schwimmbecken ein Trödelmarkt stattfinden. Am 15. September dürfen dann noch einmal ausschließlich Vereinsmitglieder bis 13 Uhr das Freibad nutzen, das danach in die Winterpause geht.