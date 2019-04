Freibadsaison Kaiserswerth : Fit für den Rettungsdienst am Beckenrand

Fit für den Rettungsdienst am Beckenrand

Kaiserswerth Bevor die Saison im Kaiserswerther Bad startet, werden die Kenntnisse und die Fitness der 16 Rettungsschwimmer überprüft. Praktische Übungen gehören dazu.

Sebastian Gilbert kann sich nicht mehr über Wasser halten. Verzweifelt klammert er sich an Rettungsschwimmer Marc Hinn­richs fest und droht, diesen unter Wasser zu ziehen. Hinnrichs taucht jedoch blitzschnell ab, dreht sich geschickt aus der Umklammerung heraus, umfasst Gilbert von hinten und schwimmt mit ihm an den Schwimmbeckenrand. Was dramatisch aussieht, ist glücklicherweise nur eine Übung, die die beiden Rettungsschwimmer im Kaiserswerther Freibad absolvieren.