Hochschule in Düsseldorf : Fliedner-Fachhochschule wird vergrößert

Kaiserswerth Die Hochschule hat ein zweites Gebäude bezogen. Das größere Raumangebot ermöglicht es nun, die Zahl der Studiengänge weiter zu vergrößern.

Die 2011 gegründete Fliedner-Fachhochschule Düsseldorf wächst weiter und hat zum Start des Wintersemesters ein zweites Gebäude bezogen. Dafür wurde das denkmalgeschützte, mehr als 130 Jahre alte Luise-Fliedner-Haus auf dem Gelände der Kaiserswerther Diakonie umfangreich saniert und an die Bedürfnisse eines modernen Hochschulbetriebes angepasst. In dem Haus, in dem sich früher ein Kinderkrankenhaus sowie der ehemaligen Sitz der Flieder-Kulturstiftung befand, ist auf 1700 Quadratmetern jetzt Platz für rund 500 Studenten und 13 Mitarbeiter. Es stehen acht Seminarräume, zwei Aufenthaltsräume und 13 Arbeitsplätze zur Verfügung. Herzstück des Gebäudes ist der Luise-Fliedner-Saal im Dachgeschoss. Das Haus wurde um ein gläsernes Treppenhaus mit Aufzug ergänzt, so dass ein barrierefreier Zugang zu allen Geschossen möglich ist. Insgesamt hat die Kaiserswerther Diakonie rund vier Millionen Euro in die Modernisierung investiert.