Ehrung des Ortsgründers : Fest zur Erinnerung an den Heiligen Suitbertus

Kaiserswerth Der angelsächsische Mönch Suitbertus hat in Kaiserswerth gewirkt. Er hat dort ein Kloster errichtet und damit die damalige Rheininsel zur Missionsstation ausgebaut.

Mit einem umfangreichen Programm gedenkt der Pfarrverband Angerland/Kaiserswerth traditionell im September des Heiligen Suitbertus. Dieser wurde der legendären Überlieferung nach am 4. September 803 durch Papst Leo III. im Beisein von Kaiser Karl den Großen in Kaiserswerth heiliggesprochen.

Beginn der Feierlichkeiten ist am Mittwoch, 4. September, um 18.30 Uhr mit einem Choralhochamt in der St. Suitbertus-Basilika. Am Freitag, 6. September, folgt um 19.30 Uhr ein Ökumenischer Feier-Abend. Dieser wird in der evangelischen Stadtkirche in der Fliednerstraße mit einer Andacht eröffnet. Anschließend geht es zum Stiftsplatz, wo gemeinsam gefeiert wird. Für Getränke ist gesorgt, die Teilnehmer werden gebeten, Fingerfood mitzubringen. Beendet wird der Abend mit einem Gebet um 22.15 Uhr.