Radverkehr in Düsseldorf Enger Radweg muss nicht genutzt werden

Für Ulrich A. Dorprigter, für die Grünen Mitglied in der Bezirksvertretung 5, befindet sich der Radweg auf der Arnheimer Straße und später auf der Niederrheinstraße – vom Kreisverkehr Wittlaer bis zum Kreisverkehr Kaiserswerth – an einigen Stellen in einem schlechten baulichen Zustand. Da der Weg teilweise sehr schmal ist, sieht der Politiker Gefahrenstellen zum Beispiel auf der Höhe von Baumscheiben. „Aufgrund der geringen Breite kommt es auch regelmäßig zu Konflikten zwischen Fußgängern und Fußgängerinnen und Radfahrenden. Hier sind im Besonderen die Abschnitte vom Gutshof bis zum Klemensplatz mit dem Fußgängerüberweg zur Kreuzbergstraße und von der Sankt-Göres-Straße bis zu den Rampen an der Unterführung zum Dreiecksparkplatz zu nennen“, sagt Dorprigter.