Historische Persönlichkeiten aus Düsseldorf : Eine Rose für den Dichter

Hans Müskens von der Spee-Gesellschaft Düsseldorf am Spee-Epitaph von Künstler Bert Gerresheim an der Außenwand der Kaiserswerther Basilka. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kaiserswerth Die Friedrich-Spee-Gesellschaft Düsseldorf hält seit vielen Jahren das Gedenken an den Jesuiten Spee wach, der in Kaiserswerth geboren wurde. Dieser hatte sich vehement gegen die Hexenverfolgungen eingesetzt.

Der deutschlandweit tätige Verein „Literaturlandschaften“ veranstaltet jedes Jahr am ersten Juni-Wochenende die Aktion „Eine Rose für den Dichter“. In diesem Jahr sind Literaturfreunde eingeladen, am Samstag, 6. Juni, an einem Grab, einem Denkmal oder einem anderen mit einem Schriftsteller verbundenen Ort eine Rose niederzulegen, um mit dieser Geste an die Person und ihr Werk zu erinnern.