Kaiserswerth Eine Stiftung entwickelt das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des Künstlerpaares nach dessen Wünschen. Ein kleines Museeum ist angedacht.

Seit Beginn der 1960er Jahre hat das Künstlerpaar Friederich Werthmann und Maren Heyne-Werthmann in Kaiserswerth gewohnt und gearbeitet. Da ist der Wunsch der Politik verständlich, dass auch nach dem Tod von Friederich Werthmann am 9. Juni 2018 im Stadtteil an das Wirken des Paares erinnert werden soll. Gelder, um das ehemalige Landgericht Kreuzberg an der Alte Landstraße, in dem das Paar gelebt und gearbeitet hat, für die Öffentlichkeit zugänglich machen, stehen bei der Stadt allerdings nicht zur Verfügung. Das geht aus der Antwort der Veraltung auf eine Anfrage der CDU in der Bezirksvertretung 5 hervor.