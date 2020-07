Stammhaus der Diakonie bekommt Erinnerungsbeet : Erinnerungsbeet soll Senioren den Abschied erleichtern

Kornit Digital-Mitarbeiter legen das Erinnerungsbeet im Garten des Stammhauses in Kaiserswerth an: (v.l.) Stefan Pahl, Chris Govier und Eyal Hartal. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Kaiserswerth Eine Spirale aus weißen Kieselsteinen soll an die verstorbenen Besucher des Seniorenheims erinnern. Diese ruht in einem duftenden Thymianbeet im Garten des Stammhauses der Diakonie.

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen ist nie leicht. Für die Bewohner eines Seniorenheims jedoch hinterlässt jeder Verstorbene eine Lücke in der Gemeinschaft. Nicht selten haben sich enge Freundschaften gebildet. Doch auf den Friedhof zu gehen, um das Grab zu besuchen, ist für viele der alten Herrschaften kaum mehr möglich. Um ihnen einen Ort der Trauer und des Abschieds zu geben, hat das Stammhaus der Diakonie in Kaiserswerth nun gemeinsam mit den Mitarbeitern eines Rather Unternehmens ein rund vier Quadratmeter großes Erinnerungsbeet im Garten des Seniorenheims am Kaiserswerther Markt angelegt.

Die ersten Erinnerungssteine wurden im November 2019 in einem kleinen Beet ausgelegt. „Das wurde von den Bewohnern sehr gut angenommen“, resümiert Nina Hundert. Für den Winter hatte man Tannen als Dekoration gewählt. Aber im Frühjahr war klar, es sollte etwas Bleibendes sein. Ein Farbtupfer, der angenehm duftet und nicht zu hoch wächst, um die weißen Kieselsteine nicht zu überwuchern. Thymian scheint dafür die perfekte Lösung zu sein. Die fleißigen Helfer legen sich einen Tag lang ins Zeug und helfen auch noch an anderen Stellen im Garten aus. Man merkt allen Beteiligten an, dass sie Spaß an der Sache haben. „Es ist mal etwas anderes, als den ganzen Tag im Büro. Wir sind an der frischen Luft und können dabei noch etwas für andere tun“, ist Stefan Pahl zufrieden mit dem Ergebnis.