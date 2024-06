Handel im Düsseldorfer Norden Wunderhaus Deli & Friends setzt jetzt auf Terbuyken

Als Ort für außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse hat sich „Wunderhaus Deli & Friends“ in den vergangenen acht Jahren einen Namen gemacht. Jetzt hat sich Martin Plattfaut als Gründer und kreativer Kopf hinter dem Erfolg der Urfassung mit Café und Konzeptbäckerei entschlossen, Sortiment und Angebot zu verändern und zu erweitern. „Aus Hinkel wird Terbuyken“, fasst er kurz den Wechsel im Bereich der Bäckerei zusammen. Das hat vor allem logistische Gründe, denn die Backwaren von Hinkel sind auch in Kaiserswerth durchaus beliebt. Aber, sagt Plattfaut, „wir sind im Schnitt bis zu 1300 Mal im Jahr die rund 16 Kilometer hin und zurück in die Altstadt gefahren, um die Ware abzuholen. Das ist nicht mehr zeitgemäß“. Sein Dank für eine gute Zusammenarbeit geht an Josef Hinkel: „Er hat uns in der frühen Expansions-Phase mit seinem Angebot unterstützt und geholfen, die Wünsche der Kunden zu erfüllen.“