Hospizarbeit in Düsseldorf Das neue Hospiz in Kaiserswerth kennen lernen

Am Mittwoch, 25. September, wird das neue Friederike-Fliedner-Hospiz der Kaiserswerther Diakonie offiziell eröffnet. Es lädt zwischen 13 und 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Alle Interessierten können dann an Führungen durchs Haus teilnehmen und einen Einblick in die neue Einrichtung gewinnen. In verschiedenen Vorträgen werden die Hospizarbeit sowie Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement vorgestellt.