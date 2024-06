Tanz in Düsseldorf Tänzerinnen beweisen erneut Weltklasse

(hal) Im April hatten sich die Schülerinnen der Kaiserswerther Ballettschule beim Deutschen Ballettwettbewerb in München, der seit 1983 alljährlich ausgetragen wird, mit dreizehn Tänzen in der Stilrichtung „Klassisches Ballett“ qualifiziert. Deshalb durften sie nun am World Dance Contest teilnehmen, der jedes Jahr in einem anderen Land ausgetragen wird – diesmal in Venlo in den Niederlanden.