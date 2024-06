Von Mailand ins Rheinland “Wie kann man in Deutschland nur Pizza Hawaii essen ?“

Mittlerweile waren es, Vittoria eingeschlossen, 19 Schüler vom Liceo Manzoni, die das Suitbertus-Gymnasium besuchen konnten. Sie alle erlebten in Deutschland eine andere Form des Unterrichts als sie ihn von daheim gewohnt waren. „Der Unterricht hier ist viel interaktiver. Die Schüler nehmen mehr am Unterricht teil“, sagt Vittoria. Der Fokus liege mehr auf der Praxis, beispielsweise in den Physik- oder Kunststunden, während in Italien der Schwerpunkt auf theoriehaltigem Frontalunterricht liege. Ein Aspekt, den sie an ihrer Heimat weniger vermisst. Ganz anders als das süße Leben in Italiens lebendigem Straßenalltag mit seiner unnachahmlichen Kaffeekultur.