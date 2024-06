Von Mailand ins Rheinland “Wie kann man in Deutschland nur Pizza Hawaii essen ?“

Für Vittoria heißt es seit Anfang des Jahres aber: Rheinland statt Lombardei, Düsseldorf statt Mailand, Ratingen-Hösel statt Paullo, der Heimatstadt Vittorias in Nähe der norditalienischen Metropole. In Hösel wohnt die 17-Jährige bei ihrer Gastfamilie. Täglich pendelt sie mit ihrem gleichaltrigen Gastbruder und Suitbertus-Schüler Robert vom Norden Ratingens in den Norden Düsseldorfs zum Unterricht. “In Italien muss ich auch von Paullo nach Mailand fahren, das ist eine ähnliche Strecke. Das war also keine Umstellung für mich“, sagt sie. Auch beim Essen war die Umstellung dank ihrer Gastfamilie nicht ganz so groß wie womöglich befürchtet. “Mindestens einmal die Woche kochen wir etwas Italienisches. Pasta oder Pizza“, sagt Gastmutter Stefanie Costuj. Nur die Beliebtheit der Pizza-Variante „Hawaii“ bei den Deutschen wird Vittoria wohl nie verstehen können. Da ist sie in Sachen landestypische Küche ganz italienisch-puristisch: „Wie kann man in Deutschland nur Pizza Hawaii essen. Ananas auf Pizza – das geht einfach nicht“, sagt sie. Auch wenn Vittoria selbst aktiv noch nicht in die Geheimnisse der italienischen Kochkunst eingetaucht ist. „Ich koche nicht so gerne, aber ich helfe gerne mit“, sagt sie. Wenn das kulinarische Heimweh dann doch zu stark aufkeimt, besucht Familie Costuj mit ihr das beliebte italienische Eiscafe „Claudio di Hösel“, das wohl auch den kritischsten italienischen Gaumen besänftigt. Auch die Niederlande und das westfälische Münster hat die sprachbegeisterte Schülerin mit ihren Gasteltern bereits besuchen können.