Gymnasien in Düsseldorf Suitbertus-Gymnasium – Abschied von der Schulleiterin

Seit Februar 2009 leitet Claudia Haupt das Suitbertus-Gymnasium, und sie hat viel frischen Wind in die Schule gebracht. „Am Fluss – im Fluss“ war ein Motto, das ihr stets wichtig war. In ihre Amtszeit fallen (unter anderem) der Bau und die Eröffnung der Mensa, die Ernennung zur 1. Fairtrade-Schule Deutschlands, zahlreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen und die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen der Schule, das 2023 mit einem umfangreichen Programm über das ganze Jahr verteilt gefeiert wurde. Unter Leitung von Claudia Haupt war das Suitbertus eines der beliebtesten Gymnasien der Stadt und übertraf ebenso wie das ebenfalls kirchliche Fliedner-Gymnasium in diesem Jahr die Anmeldezahlen an den städtischen Gymnasien.