Nahversorgung in Düsseldorf Stadt sucht neuen Investor für Vollsortimenter in Kaiserswerth

In ein Dauerthema, das seit rund 15 Jahren die Politik, Verwaltung und Bürger beschäftigt, kommt nun endlich Bewegung. So wurde nun in der Bezirksvertretung 5 eine Beschlussvorlage vorgestellt, die sich mit dem geplanten Vollsortimenter auf dem Dreiecksparkplatz am Ortseingang von Kaiserswerth befasst. Darin teilt die Verwaltung mit, dass die Zusammenarbeit mit dem Investor, mit dem sie bereits 2009 erste Gespräche geführt hatte, beendet wurde und nun beabsichtigt, für das städtische Grundstück einen neuen Investor im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens zu ermitteln. Die Vergabe des Grundstücks soll dabei weiterhin in Erbpacht erfolgen.