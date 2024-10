Platzgestaltung in Düsseldorf Die Stadt nimmt die Planungen zum Kaiserswerther Markt wieder auf

Bei seinem Besuch im August in der Bezirksvertretung 5 (BV) hatte Oberbürgermeister Stephan Keller versprochen, dass das Gremium kurzfristig über den Stand zur Umgestaltung des Kaiserswerther Marktes informiert würde. In der anstehenden Sitzung am Dienstag, 8. Oktober, wird den Bezirkspolitikern nun eine Informationsvorlage vorgelegt, in der das weitere Vorgehen bei diesem komplexen Projekt dargelegt wird. Dieses musste „aufgrund einer angespannten Personalsituation und einer Vielzahl von Projekten wie Konrad-Adenauer-Platz, Heinrich-Heine-Platz, EKISO usw.“ zunächst zurückgestellt werden“, heißt es in der Vorlage.