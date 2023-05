Schüler und Internet in Düsseldorf Schüler sollen lernen, Gefahren im Netz zu erkennen

Nach aktuellen Umfragen kann davon ausgegangen werden, dass fast jeder fünfte Jugendliche zwischen acht und 21 Jahren schon einmal Opfer von Cybermobbing wurde. Anders sieht das nach Aussage der Schüler und Schülerinnen allerdings am erzbischöflichen Suitbertus-Gymnasium in Kaiserswerth aus. „Ich bekomme hier nur wenige Probleme mit. Von Freunden, die andere Schulen besuchen, weiß ich aber, dass das dort ein größeres Thema ist“, sagt der 16-jährige Johann. Seit mehreren Jahren nimmt er an der Medienscout-AG der Schule teil, die von den Lehrern Daniel Metz und Timon Mechsner betreut wird.