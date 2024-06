Quartiersentwicklung in Düsseldorf stoppt Neue Pläne zum Umbau des Marienkrankenhauses finden keine Zustimmung

Den Ausführungen und Kritikpunkten der CDU schloss sich die FDP an, sodass die Bauvoranfrage mehrheitlich gegen die Stimmen der Grünen (die SPD enthielt sich) abgelehnt wurde. Mit dem Vorbescheid hatte der Investor eigentlich die Sicherheit gewinnen wollen, „dass die weiter notwendigen intensiven Abstimmungen und Detailplanungen am Ende auch zu einer Baugenehmigung führen“, heißt es in der Bauvoranfrage. Die Verwaltung hatte dafür keine Probleme gesehen, die geplante Wohnnutzung als zulässig eingestuft.