Anwohner im Düsseldorfer Norden verärgert Parkverbot an der Arnheimer Straße bleibt

Gerd F. Wengler hatte immer noch gehofft, dass die Verkehrsschilder an der Arnheimer Straße, die schon vor gut einem Jahr abmontiert wurden, irgendwann wieder angebracht würden. Diese hatten ursprünglich das Parken auf dem Seitenstreifen zwischen den Bäumen erlaubt. Das ist nun auf dem rund 300 Meter langen Abschnitt zwischen Kalkumer Schloßallee und Arnheimer Straße 107 nicht mehr gestattet. Und das soll auch so bleiben. „Wir können jetzt nicht mehr in der Nähe von unserer Wohnung halten, auch nicht mal kurz“, kritisiert Wengler, der sich deshalb hilfesuchend an die Stadt gewandt hat.