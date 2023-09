Spezialistin für Kinderschuhe in Kaiserswerth Passgenaue Schuhe für kleine Füße

Am Kreuzberg 2 im Clemensviertel übernahm sie Anfang September ein Ladenlokal. Zum Sortiment der „Herzkönigin“ gehören dort auch Barfußschuhe. „Durch sie wird die Fußmuskulatur aktiviert und gekräftigt“, erklärt die Expertin: „Gerade bei Kindern ist es wichtig, dass sie ihre Fußmuskulatur ordentlich trainieren, um Fehlstellungen zu vermeiden.“ Was die Barfußschuhe so besonders macht, ist die breit geschnittene Zehenbox und eine sehr bewegliche Sohle.