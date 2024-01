Brauchtum in Kaiserswerth Närrisches Biwak der DKKG

Mit dem CC-Dreigestirn Stefan Kleinehr, CC-Vize, Dieter Müller, verantwortlich für den Wagenbau sowie Michael Faustmann, Chef-Organisator des Düsseldorfer Rosenmontagszuges, konnte Nicole Berger hohen Besuch begrüßen. Für ihr karnevalistisches Engagement in Kaiserwerth ehrte Kleinehr Nicole Berger, Schriftführerin Martina Hartmann sowie Volker Rudnick mit Orden. Mit dem Auftritt der Benrather Tanzgarde Schlosssternchen wurde die enge Verbundenheit der DKKG als nördliche Vertreterin des Winterbrauchtums mit den Jecken aus dem Süden, explizit den Schlossnarren, verdeutlicht. Hope Ritterskamp, Trainerin der Tanzgarde des DKKG, repräsentiert nämlich in dieser Session mit Christian das Schlossgrafen-Paar. „Jochen Scharf, Vorsitzender der Schlossnarren und auch im DKKG aktiv, hatte mich gefragt“, so Hope.