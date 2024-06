Spendenaktion in Düsseldorf Spenden sammeln mit einer 800 Kilometer langen Fahrradtour

Die 800 Kilometer will sie bis Mitte Juni für einen guten Zweck bewältigen. Unterstütz wird sie dabei von Norbert Priske aus Wuppertal, den sie bei der Alpenüberquerung kennengelernt hat. „Diese Tour wollen wir damit verbinden, uns für Menschen einzusetzen, denen es nicht so gut geht wie uns. Deshalb sammeln wir Spenden für das Friederike-Fliedner-Hospiz Kaiserswerth, in dem ab Spätsommer 2024 Schwerstkranke und Sterbende auf ihrem letzten Lebensweg fachkundig umsorgt und begleitet werden“, so die beiden Ruheständler.