Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmern in Düsseldorf Politik fordert Verbesserungen auf der Rheinuferpromenade

Bereits in der Vergangenheit hat die Bezirksvertretung sich immer wieder mit den Konflikten auf der Rheinuferpromenade beschäftigt und die Verwaltung um Vorschläge für eine Entschärfung der Situation gebeten. Diese teilte aber unter anderem mit, dass eine durchgehende Verbesserung für den Rad- und Fußverkehr aufgrund der vielen vorhandenen Engstellen kaum umsetzbar sei. Eine Verbreiterung beispielsweise an der Kaiserpfalz ist nur mit einem großen Aufwand möglich, wie bereits Untersuchungen vor zehn Jahren ergeben hatten. Dort müsste eine Stahlbetonplatte eingebaut werden, die dort auf Pfählen ruhen und die Promenade auf drei Meter erweitern würde. So ein Projekt hat aber nur wenige Chancen auf eine Realisierung, da dieses mit einem Eingriff in eine Schifffahrtsstraße verbunden wäre. „Eine Genehmigung durch die zuständigen Behörden kann für eine solche Maßnahme nicht in Aussicht gestellt werden“, sagte die Verwaltung.