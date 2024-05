Auszeichnung für Düsseldorfer Klinik Kinderklinik wird für hohe Qualität ausgezeichnet

Düsseldorf · Wo ist das Kind nach einem schweren Sturz zum Beispiel in besten Händen? Das „Ausgezeichnet. Für Kinder“-Qualitätssiegel will bei der Entscheidungshilfe helfen. Welches Krankenhaus in Düsseldorf punkten konnte.

06.05.2024 , 16:11 Uhr

Bertram Reingruber, Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie und Kindertraumatologie in Kaiserswerth, freut sich auch über die Auszeichnung. Foto: Bettina Engel-Albustin/FNK

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf