Verkehr in Düsseldorf Keine Verkehrsprobleme durch das neue Baugebiet Verweyenstraße

Die Grünen in der Bezirksvertretung 5 machen sich Gedanken, ob die zusätzlichen Verkehre, die durch die Bewohner der neuen Wohnungen entstehen werden, verträglich abgewickelt werden können. Die Verwaltung teilt diese Sorge allerdings nicht. „Mit Umsetzung des Bebauungsplanes geht nur eine geringe Erhöhung der heute im Bestand bereits vorhandenen Wohneinheiten einher. Die etwa 80 neuen Wohneinheiten erzeugen etwa 250 Kfz-Fahrten am Tag (Bewohner, Besucher, Wirtschaftsverkehr)“, teilt die Stadt mit. Üblicherweise entfielen etwa 10 Prozent des täglichen Verkehrs auf die Spitzenstunden. „Somit ergeben sich 13 zusätzliche Fahrten in der jeweiligen Morgen- und Abendspitze“, erklärt die Verwaltung.