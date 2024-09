Show mit Beteiligung aus Düsseldorf Fliedner-Klasse bei Fernseh-Show

Die Kika-Serie „Die beste Klasse Deutschlands“ startet in ihre 20. Jubiläumsstaffel. Hierbei handelt es sich um eine Quizshow für Schulklassen. Insgesamt 16 Klassen der Stufe 6 und 7 treten in einer Vorrunde bei Quiz- und Duellen gegeneinander an, die acht Gewinnerklassen kommen in die Wochenshows. In vier Folgen bestreiten dort jeweils zwei Klassen bei Wissensfragen und Experimenten einen Wettkampf. Mit dabei ist diesmal die Klasse 6a des Theodor-Fliedner-Gymnasiums, deren Schulbattle am 26. September um 20.10 Uhr bei Kika ausgestrahlt wird.