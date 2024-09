Feste in Düsseldorf Kaiserswerth Ein Feierwochenende in Kaiserswerth

Auf dem Campus an der Alten Landstraße feiert die Kaiserswerther Diakonie, die rund 2800 Menschen beschäftigt, am Sonntag, 8. September, ihr Sommerfest. Nach dem Open-Air-Gottesdienst um 11 Uhr erwartet die Besucher eine Vielzahl an Mitmach-Aktionen. Kreative Bastel- und Spielangebote für Kinder, eine Teddyklinik, Yoga und intuitives Malen gehören dazu. Infos zum Thema Ehrenamt in der Kaiserswerther Diakonie gibt es am Stand der Schwesternschaft, die auch einen Trödelstand betreibt und bei drei Führungen (um 13, 14 und 15 Uhr) berichtet Norbert Friedrich über die Geschichte des Areals. Treffpunkt ist jeweils am Hotel Mutterhaus. Die Social Services Band und die Schülerband „Serious Cereal“ treten auf, der Laden Eigenart und die Kaiserswerther Buchhandlung sind von 13 bis 17 Uhr geöffnet, und zwischen 12 und 16 Uhr kann auch das Pflegemuseum besichtigt werden. Das Fest endet um 17 Uhr. Mehr zum Programm steht im Netz unter www.kaiserswerther-diakonie.de/jahresfest.