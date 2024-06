Pflegekurse in Düsseldorf Wo Angehörige die Pflege lernen

Der nächste Initialpflegekurs startet am Mittwoch, 10. Juli, von 16 bis 19.30 Uhr im Florence-Nightingale-Krankenhaus an der Kreuzbergstraße 79 in Kaiserswerth und wird am Mittwoch, 17. Juli, und Dienstag, 23. Juli, zur gleichen Zeit fortgesetzt. Treffpunkt ist jeweils zehn Minuten vor Kursbeginn in der Eingangshalle des Krankenhauses. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen der Familiale Pflege unter der Rufnummer 0162 2703831 oder per E-Mail an familiale-pflege@kaiserswerther-diakonie.de entgegen. Anmeldeschluss ist am 3. Juli.