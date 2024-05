Nahversorgung in Düsseldorf Stadt sucht neuen Investor für Supermarkt in Kaiserswerth

In ein Dauerthema, das seit rund 15 Jahren die Politik, Verwaltung und Bürger beschäftigt, kommt nun endlich Bewegung. So wurde nun in der Bezirksvertretung 5 eine Beschlussvorlage vorgestellt, die sich mit dem geplanten Vollsortimenter auf dem Dreiecksparkplatz am Ortseingang von Kaiserswerth befasst.