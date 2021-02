Karneval in Düsseldorf : Neue Karnevalshochburg Kaiserswerth

Feiern in der Vereinsgaststätte Tonhalle ist zurzeit nicht möglich. Dennoch lässt sich Präsident Oskar Tasch-Schott nicht die Freude am Karneval nehmen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Kaiserswerth Die Karnevalsgesellschaft „Große Kaiserswerther“ hat langfristig viel vor. Der Verein plant für die nächste Session Sitzungen und Partys und möchte ein Kinderprinzenpaar sowie einen Veedelszug einführen.

Oskar Tasch-Schott ist Karnevalist durch und durch. Seit mehr als 30 Jahren ist er im Brauchtum aktiv, unter anderem war er Burggraf bei den Kaiserswerther Nordlichtern. Nun hat er eine Vision: „Kaiserswerth soll zur Hochburg des Karnevals werden.“ Um das zu verwirklichen, hat er gemeinsam mit anderen Jecken einen wichtigen Schritt getan und vor anderthalb Jahre den Karnevalsverein „Große Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft“ gegründet. Seitdem ist er auch Präsident und erster Vorsitzender.

Und der Verein nahm direkt Fahrt auf, veranstaltete zum Beispiel eine Kinderparty, ein Biwak und eine Gründungsfeier, nahm am Hoppeditz-Erwachen, am Rosenmontagszug und verschiedenen Empfängen teil, gründete eine Kindertanzgarde – und konnte so innerhalb weniger Monate 91 Mitglieder gewinnen. Dann kam Corona und die damit zahlreich verbundenen Einschränkungen. Vieles, was der Verein geplant hatte, musste abgesagt werden.

Untätig waren die Karnevalisten aber seitdem keineswegs. Ein neues Logo wurde erstellt, ein eigenes Vereinslied geschrieben und ein neuer, erweiterter Vorstand gewählt. Fast täglich postet Tasch-Schott auf der Facebook-Seite des Vereins Fotos, Videos, Witze, Lieder und Informationen rund um den Karneval, um so für Freude und etwas karnevalistische Stimmung zu sorgen. „Der Zusammenhalt bei uns ist groß und ich versuche, den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten, von denen uns bislang noch keins verloren gegangen ist“, sagt der Präsident. Zu St. Martin etwa brachte er den 20 Mitgliedern der Kindertanzgarde und deren Geschwistern einen Weckmann vorbei und zu Weihnachten verschickte er einen Gruß. Vernetzung ist Tasch-Schott wichtig. „Ohne funktioniert Karneval, so wie ich ihn feiern will, nicht.“ Der Verein gehört deshalb dem Gesprächskreis Kaiserswerth an, kooperiert mit dem Kulturhaus für Familien „Kiwifalter“ in Kalkum und arbeitet mit der Kaiserswerther Werbegemeinschaft zusammen. So war eigentlich geplant, dass die Geschäfte in diesem Jahr von den Vereinsmitgliedern karnevalistisch geschmückt werden.

Immer wieder haben die Karnevalisten versucht, geplante Veranstaltungen in einer Form umzugestalten, die in Corona-Zeiten erlaubt ist. Doch auch Open-Air-Sitzungen und Zeltveranstaltungen konnten letztlich nicht umgesetzt werden. „Als Ersatz für die Kinderparty werden wir aber am Karnevalssonntag gemeinsam mit dem ,Kiwifalter’ online einen Kostümwettbewerb veranstalten, an dem sich Familien aus ganz Düsseldorf beteiligen können.“ Prämiert wird dann auch das am schönsten geschmückte Wohnzimmer.