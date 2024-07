Düsseldorf Neue Boule-Bahn für Kaiserswerth – als Projekt gegen Einsamkeit

Beim monatlichen Mach-mit-Café an jedem vierten Montag im Monat wiederum können sich die Teilnehmer zu gemeinsamen Aktivitäten wie Museums- und Theaterbesuche oder Spaziergänge verabreden. „Sehr nachgefragt sind Veranstaltungen am Wochenende, denn der Sonntag ist ein Einsamkeitstag, zumal dann alle Geschäfte geschlossen sind“, sagt Zimmermann. Beim letzten Platanencafé unter dem Bäumen vor dem Gemeindezentrum am Sonntag kamen so rund 100 Menschen.