Karneval in Düsseldorf : Kaiserswerth kürt sein erstes Kinderprinzenpaar

Laurent und Leonie sind das erste Kinderprinzenpaar in Kaiserswerth. Foto: Große Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft (GKKG)

Düsseldorf Die jungen Tollitäten Leonie und Laurent sollen für das Winterbrauchtum werben und den gesamten Stadtteil Kaiserswerth repräsentieren.

Vor zwei Jahren hat sich die „Große Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft“ (GKKG) neu gegründet und ist neben den Nordlichtern der zweite Karnevalsverein im Stadtteil. Trotz Corona hat die GKKG ihr Programm und ihre Angebote immer weiter ausgebaut und den Kontakt zu vielen anderen Jecken verstärkt. „Inzwischen sind wir mehr als 80 Mitglieder, darunter alleine 15 Kinder in unserer Kindertanzgarde“, sagt Schriftführerin Martin Hartmann.

Jetzt wartet der rege Verein mit einer weiteren Neuerung auf. Er hat das erste Kinderprinzenpaar für Kaiserswerth gewählt. Laurent und Leonie sind zwei waschechte Kaiserswerther, beide neun Jahre alt und Mitglieder in der Großen Kaiserswerther KG. „Wir wollen aber nicht ein Prinzenpaar nur für unseren Verein küren,. Sie sollen den gesamten Stadtteil repräsentieren. Deshalb müssen Prinz und Venetia künftig auch nicht aus unserem Verein stammen“, sagt Hartmann. Angedacht ist, ähnlich wie das in Angermund praktiziert wird, dass die Grundschüler in Kaiserswerth immer ein neues Paar aus ihren Reihen wählen sollen.

Die feierliche Inthronisierung von Leonie und Laurent findet am 20. November im Rathaus in Kaiserswerth durch den Bezirksbürgermeister Stefan Golißa statt. Bis dahin muss noch das festliche Ornat in den Vereinsfarben blau und türkis fertiggestellt werden. Am Sonntag, 21. November, werden die beiden dann im Gottesdienst in der Suitbertus-Basilika um 11 Uhr gesegnet. „Zu den Aufgaben des Prinzenpaares gehört beispielsweise der Besuch von Schulen und Kitas, um dort für das Brauchtum zu werben. Wir haben für die beiden auch eine kleine Büttenrede geschrieben und werden sie durch die Session geleiten“, sagt Hartmann.