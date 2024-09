Kultur in Düsseldorf Ein Konzert in der Kaiserpfalz-Ruine

Am Sonntag lädt die Evangelische Kirchengemeinde Kaiserswerth zusammen mit der Diakonie Kaiserswerth zum diesjährigen „Kaiserpfalz Open Air 2024 - Musikfestival im Düsseldorfer Norden“ ein. Ab 12.30 Uhr treten in der Kaiserpfalz Ruine in Kaiserswerth junge Kunstschaffende aus Düsseldorf auf einer exklusiv für die Veranstaltung aufgebauten Konzertbühne auf. Egal ob Rock, Orchestermusik, Jazz, Klassik oder Ballet, die Musiker und Tänzer sorgen bis 21.45 Uhr für ein abwechslungsreiches Programm.