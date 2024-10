Zentrum plus in Düsseldorf-Kaiserswerth Jung hilft Alt bei der Smartphone-Nutzung

„Ich fand die Idee, dass Kinder und Jugendliche älteren Menschen beim Umgang mit dem Handy helfen, gleich ganz toll. Außerdem bin ich gern mit älteren Menschen zusammen“, erzählt Sonja beim ersten „Digitalen Plaudercafé“. Also fragte die Siebenjährige ihre Mutter, ob so etwas auch in Kaiserswerth möglich sein könnte. Antje Hahn fand die Idee ihrer Tochter sofort gut und wollte sie in die Tat umsetzen. Schnell konnte sie Franziska Schlukat überzeugen – und so wurde innerhalb weniger Wochen die Kooperation zwischen Karnevalsgesellschaft und Zentrum plus beschlossen und das neue Format umgesetzt.