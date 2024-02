Hospizarbeit in Düsseldorf Hospiz- und Palliativarbeit sucht Unterstützer in Kaiserswerth

Welche vielfältigen Möglichkeiten es gibt, um sich in die Hospiz- und Palliativarbeit einzubringen und wie ein ehrenamtliches Engagement konkret aussehen kann, stellen Pfarrerin Katrin Stückrath, Leiterin der Kaiserwerther Schwesternschaft, Dorothee Marquardt und Christina Paul, Hospizkoordinatorinnen der Ökumenischen Hospizgruppe Kaiserswerth, Elisabeth Siemer, Einrichtungsleiterin des Friederike Fliedner Hospiz Kaiserswerth sowie Ruth Schmitz von der Palliativstation am Florence-Nightingale-Krankenhaus bei einem Informationsabend vor. Dieser findet am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr im Theodor-Fliedner-Saal des Florence-Nightingale-Krankenhauses, Kreuzbergstraße 79 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.