Ein Angebot für alle Generationen Warum der Start beim neuen Trödelevent in Kaiserswerth gelungen ist

Das Alter der Besucher sei, so Janina Beuder, gemischt. „Vintage- und Secondhandkleidung liegt bei den Jüngeren zwar sehr im Trend, aber es kommen auch viele ältere Besucher”, meint sie. Zu den Neugierigen gehört an diesem Tag Ulli. Sie hat bereits mehrere Sachen gekauft. „Der Markt ist in einer coolen Location, hier sind wir alle beim Du und es gibt tolles Essen und nette Leute”, meint sie. Gut kam bei der Premiere auch der DJ an. „Wir haben bereits Anfragen, wann wir den nächsten Trödel veranstalten”, sagt Beuder.