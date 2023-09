Jugendprojekt im Düsseldorfer Norden Fortuna-Bilder statt Grusel-Unterführung

Düsseldorf · Im Stadtbezirk 5 läuft zurzeit das Projekt “Jugend checkt Düsseldorf“. Dabei haben jungen Menschen zahlreiche Vorschläge entwickelt, was in den Stadtteilen verbessert werden kann. Was die Politik dazu sagt.

12.09.2023, 12:16 Uhr

Teilnehmende von Jugend checkt Düsseldorf bei einem der Austauschtreffen im Nordkap.familie. Foto: Jugendring Foto: Jugendring Düsseldorf

Von Julia Brabeck

Im Stadtbezirk 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Golzheim, Stockum, Wittlaer, Angermund) läuft zurzeit das Beteiligungsprojekt Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“, das von der Servicestelle Partizipation – eine Kooperation des Jugendrings und des Jugendamtes – koordiniert und umgesetzt wird.