Aus der Stadt Düsseldorf nicht mehr wegzudenken Der Charme der Bücherschränke

Sie selbst sucht sich Frauenromane aus. Zum Wegwerfen sind ihre eigenen Bücher ihr zu schade. Deshalb sind für Marta die Bücherschränke etwas Wunderbares und sollten in jedem Viertel stehen. Im Sommer sei sie jede Woche am Kaiserswerther Bücherschrank und habe auch schon tolle Funde gemacht, beispielsweise ein Kinderlexikon, wie sie lächelnd erzählt. Diesmal entdeckte sie ein Sudoku-Rätsel-Buch, was sie aber erst am Nachmittag abholen wollte. „Das hat jetzt schon jemand mitgenommen. Ich war zu spät.“