Kulturveranstaltungen im Düsseldorfer Norden Volles Programm in Kaiserswerth

Am Montag, 6. Mai, ist der Kaiserswerther Heimat- und Bürgerverein (HBV) wieder Gastgeber des „Philosophischen Cafés“. Die Gesprächsrunde startet um 18 Uhr im Museum Kaiserswerth, Fliednerstraße 32. Die Moderation übernimmt Günter Rabenstein. Vorbild dieser Veranstaltungen ist das von dem französischen Philosophen Marc Sautet (1947-1 1998) im Jahre 1992 in Paris begründete „Café Philosophique“. Er verband mit seinem „Café des Sokrates“ einen dringlichen Appell zu eigenem Denken. Philosophiekenntnisse werden in der Kaiserswerther Runde nicht vorausgesetzt, wohl aber die Bereitschaft zu rationaler Kommunikation und persönlicher Stellungnahme zum jeweiligen Thema. Parkplätze stehen auf dem Schulhof ab 17.30 Uhr zur Verfügung. Weitere philosophische Cafés sind für den 2. September und 4. November geplant.