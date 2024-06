Freilandflächen in Düsseldorf Bürger protestieren gegen Bebauung der Kalkumer Schloßallee

Die Umsetzung des Projektes ist bereits beschlossene Sache. Dafür wurde bei einem städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb durch eine Jury Ende Januar ein Entwurf ermittelt, der nun als Grundlage für das Bebauungsplanverfahren dient. Das Nachbarschaftsbündnis will das aber nicht hinnehmen und macht auf ihr Anliegen mit der Aktion aufmerksam. Die Gruppe ruft dazu auf, sich über Leserbriefe an die lokale Presse, über E-Mails an die Stadt und durch Beteiligung an weiteren Aktionen oder Mitgliedschaft im Verein „Stadt Land Fluß Düsseldorfer Norden“, der ebenfalls gegen die Bebauung agiert und dagegen rund 3000 Unterschriften gesammelt hat, zu engagieren.