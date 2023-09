Feste in Kaiserswerth Beim Stadtteilfest waren Schattenplätze begehrt

Am Nachmittag erhöhten sich dann die Besucherzahlen. Gesehen wurden auch Shirts der „Invictus-Games“, vielleicht weil die Bahnen aus der Innenstadt zum Sportgelände auch weiter in den Norden fuhren. Bereits am Samstagmorgen war bei der Residenz des britischen Generalkonsuls ein größerer Pulk an Taxis und Polizeifahrzeugen gesichtet worden und die Gerüchte liefen, dass Prinz Harry dort gefrühstückt haben könnte. Ein dritter Bestandteil des großen Fests in Kaiserswerth war die Öffnung des Skulpturengartens der Werthmann-Heyne-Stiftung. Am Tag des offenen Denkmals bot zudem die Ruine Kaiserpfalz Führungen über die wechselvolle Geschichte dieses bedeutenden Monuments an.