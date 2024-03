Freiwillige Feuerwehr in Düsseldorf Bau der neuen Feuerwache ist gestartet

Die Kosten für das Spezialgebäude wurden zuletzt mit 12,6 Millionen Euro beziffert. Diese sollen teilweise durch einen Verkauf des Grundstücks an der Friedrich-von-Spee-Straße, auf dem sich noch die alte Feuerwache befindet, refinanziert werden. 2020 war man noch von Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro ausgegangen. Danach sind allerdings die Baukosten stark gestiegen. Zudem wurden höhere Ansprüche an das Gebäude angemeldet, da dieses im Denkmalschutzbereich, in einer Deichschutzzone sowie teilweise im Naturschutzgebiet liegen wird. Zudem wurden Aspekte wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei den Planungen besonders berücksichtigt. So ist der Dämmstoff beispielsweise recyclingfähig, Tragwerk und Wände im Erd- und Obergeschoss sind aus Holz, eine Fotovoltaikanlage mit Speicher ist geplant und es gibt auch eine Ladeinfrastruktur.