Soziales Engagement in Düsseldorf Zuwachs für die Schwesternschaft

Die Schwesternschaft der Kaiserswerther Diakonie hat Zuwachs bekommen. Mit Andrea Höttges, Ute Grießl und Tina Müller wurden gleich drei neue Schwestern in einem festlichen Gottesdienst vor rund 100 Gästen eingesegnet und so in die diakonische Gemeinschaft aufgenommen, die zurzeit aus rund 70 Schwestern besteht. Alle drei Frauen hatten zuvor den üblichen Weg der Aufnahme in die Gemeinschaft durchlaufen: Auf die erste Kontaktaufnahme folgen die Bewerbung beim Schwesternrat und ein Vorstellungsgespräch. Daran schließen sich dann die Aufnahme zur Probe und die diakonisch-theologische Ausbildung an. Hier geht es um Diakonie, Theologie und Spiritualität, die Geschichte der Kaiserswerther Schwesternschaft und das Leben in der heutigen Gemeinschaft.